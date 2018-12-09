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Ретро-седан Volkswagen Jetta из фильма «Форсаж» подорожал вдвое

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Ретро-седан Volkswagen Jetta из фильма «Форсаж» подорожал вдвое

Москва, 9 декабря. Цена на легендарный ретро-седан Volkswagen Jetta из фильма «Форсаж 4» (Fast & Furious) выросла в два раза.

Три год назад автомобиль был продан на аукционе «Барретт-Джексон» за 42 тысячи долларов. Три года о местонахождении автомобиля было ничего неизвестно. Однако на днях Jetta была выставлена на продажу в автосалоне Luxury Auto Collection, расположенном в городе Скотсдейл в штате Аризона. Цена автомобиля составляет 99,9 тысяч долларов.

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Jetta сохранила тюнинг, характерный для начала 2000-х, а также руль Sparco и сиденья в форме полуковша.

Автор: Артем Никулин
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