Песков рассказал об организации телефонных переговоров Путина

Москва, 9 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как проходит организация телефонных переговоров глав государств. Он рассказал о процедуре, отвечая на вопрос журналиста о попытках президента Украины Петра Порошенко связаться с Владимиром Путиным.

Песков отметил, что телефонные переговоры организовывают помощники президентов. Для таких бесед существуют специальные каналы связи, однако разговор может состояться и по обычному телефону. Перед самим разговором одна из сторон выступает с предложением о звонке.

«Такое предложение иногда находит понимание, иногда не находит понимания», — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь президента РФ не уточнил, сколько раз представители Порошенко пытались договориться о телефонном разговоре глав государств.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что не отвечает на попытки Порошенко провести беседу по телефону в связи с тем, что не хочет участвовать в его предвыборной кампании. Кроме того, отказ российского лидера связан с украинской провокацией в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохода военных судов из Черного моря в Азовское. Корабли опасно лавировали, вошли в территориальные воды России и не реагировали на требования российской погранслужбы прекратить движение. В результате инцидента украинские моряки были задержаны. В отношении них расследуется уголовное дело о нарушении госграницы РФ. В Москве произошедшее в Керченском проливе назвали провокацией Киева в преддверии президентских выборов на Украине в марте 2019 года.