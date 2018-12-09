Французский министр назвал протесты «желтых жилетов» катастрофой для экономики страны

Париж, 9 декабря. Акции протеста движения «желтые жилеты» во Франции имеют катастрофические последствия для французской экономики, заявил глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики», — приводит Agence France-Presse слова французского министра.

Кроме того, по мнению Ле Мэра, происходящие в стране беспорядки — «кризис нации».

Напомним, во Франции проходят акции протестов движения «желтые жилеты» с середины ноября. Граждане выступают против повышения цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. В нескольких французских городах, в том числе в Париже, Марселе, Лионе, произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. По последним данным МВД Франции, полицейские задержали более 1,7 тысячи человек.