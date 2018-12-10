«Бизнес-барометр коррупции» показывает бурю: президент ТПП РФ рассказал о борьбе с главной болезнью экономики

9 декабря считается Международным днем борьбы с коррупцией — явлением, которое президент РФ Владимир Путин поставил в один ряд с терроризмом как основную опасность, угрожающую национальной безопасности России.

Противодействие коррупции возведено в ранг приоритетных государственных задач, на борьбу с которой должна быть нацелена вся страна: от общественных организаций до структур безопасности.

О том, как эта болезнь влияет на развитие бизнеса и экономики страны, о реальных инструментах ее лечения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

— Сергей Николаевич, о коррупции в России говорят как о главной болезни экономики, но в мире везде преследуют и сажают за нее как чиновников, так и представителей бизнес-сообщества. Процессы идут в США, Германии, Китае. Чем мы отличаемся от этих стран в плане коррупционной составляющей?

— Позвольте напомнить, что коррупция — это не просто воровство или мошенничество. Коррупция — это использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом возможностей и связей для своего незаконного обогащения.

Поэтому, в сущности, ничем, кроме, пожалуй, масштаба экономики, на которой паразитируют чиновники-коррупционеры, мы от упомянутых стран не отличаемся. Видите ли, одно дело — случаи коррупции в высокоразвитой и богатой стране, в той же Америке или Германии, и совсем другое — у нас, где коррупция серьезно обременяет пока еще не очень сильную экономику. Слишком многое нам еще надо построить и создать, поэтому «коррупционный оброк» у нас сильнее подрывает хозяйство страны, чем в развитых государствах.

Опять-таки, «коррупционные шалости» чиновника в стране, где 20 млн человек имеют доходы ниже официального прожиточного минимума, а десятки миллионов — немногим выше, воспринимаются людьми как вселенское непобедимое зло, как «вся власть ворует».

Последнее: у нас, пожалуй, нет «неприкасаемых», хотя народ в большинстве своем в это не верит и считает, что есть те, кто не только грабит экономику, но и является по определению ненаказуемым. Это не совсем так. У нас, к сожалению, пока очень сложно, намного сложнее, чем в устоявшихся демократиях, бывает пробиться сквозь более развитые, чем у них, коррупционные связи, кумовство, круговую поруку, знакомства, традиции и т. д., чтобы вывести на чистую воду то самое упомянутое мною в начале разговора должностное лицо, использующее в преступных целях свои властные полномочия. Но если удалось вывести — то уж губернаторы, министры, мэры, генералы-адмиралы и прочие высокопоставленные воры покорно делят нары с коррупционной мелкотой.

— Как коррупция тормозит развитие экономики и предпринимательства? Что говорят исследования и аналитика экспертов ТПП РФ?

— На средства, которые, по официальным подсчетам, проходят в год через коррупционные схемы, за тот же год можно построить более 500 школ, увеличить выплаты пенсионерам на восемь тысяч рублей или вылечить десятки тысяч детей с онкологией. То есть коррупция влияет на жизнь каждого из нас. Но это официальная статистика. Деньги, в том числе и коррупционные, любят тишину, поэтому точных цифр, сколько забирает у страны коррупция, нет. Я тут не одинок и, как и все, считаю, что забирает она намного больше, чем утверждает официальная статистика, и это серьезно мешает экономике, заставляя часто вкладывать два рубля там, где было бы достаточно и одного...

Естественно, коррупция тормозит и развитие предпринимательства — уже хотя бы потому, что отвращает многих от того, чтобы начать или продолжить свое дело. Естественно также, что «коррупционный оброк», выплачиваемый чиновникам, сказывается на финансовом состоянии любой компании.

Вот уже два с половиной года ТПП РФ реализует проект «Бизнес-барометр коррупции», он включен в Национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы. Это наше исследование, анонимный опрос бизнеса, показывающий, какую роль играет коррупция в отношениях властных структур с бизнесом и как предпринимательские круги оценивают реализацию соответствующей государственной политики. Такие данные нужны для разработки властью соответствующих антикоррупционных стандартов, процедур внутреннего контроля и комплаенса.

Подводя в начале лета итоги пятого, предыдущего, этапа, мы с радостью зафиксировали позитивный факт — предприниматели стали меньше сталкиваться с коррупцией. Но… вот прошло еще полгода, и зафиксирован рост случаев «коррупционной составляющей».

Сейчас, как показал наш опрос, чаще всего вымогают у бизнеса взятки за получение справок и разрешений, в ходе контроля и надзора, при государственных закупках. Им в затылок дышат природоохранная деятельность (там показатели в последнее время растут очень бойко) и процедура закрытия бизнеса. Между тем, два года назад проблемы с этой процедурой вообще не было, потому что, решив отказаться от бизнеса, компанию просто бросали — и все. Но теперь государственная политика такая, что бросить компанию уже нельзя, надо закрывать ее по всем правилам. Это достаточно сложно. И сразу же мы получили коррупционную почву…

— Выходит, ваш «Бизнес-барометр коррупции» показывает бурю… Но существует ли реальный рецепт борьбы с этой заразой, о которой говорят уже минимум лет 15? Что предлагает ТПП?

— В мире о коррупции говорят десятилетия, если не столетия. Придуманы десятки, если не сотни, рецептов, но от этого она не исчезла. Так что до полного ее искоренения ни я, ни вы не доживем. Но снижать ее — реально! Есть планы, государственные программы, ужесточаются наказания. Не будем тут говорить о радикальных китайских мерах борьбы с коррупционерами, это не наш, наверное, путь. Хотя ведь факт: сегодня проворовавшиеся чиновники в Поднебесной реже попадают под расстрельные статьи — меньше стали воровать, боятся.

Что реально можно сделать? Принять, наконец, окончательное решение относительно статьи 20 Конвенции ООН «О борьбе с коррупцией» — о незаконном обогащении публичных должностных лиц, когда их активы начинают превышать законные доходы и не могут быть разумно обоснованы. Россия ратифицировала Конвенцию больше десяти лет назад, за исключением данной статьи.

Нужно сделать обязательным максимально жесткий подход к коррупции. Много ли мы знаем случаев, когда пойманный за рукав коррупционер возмещает в многократном размере украденные у государства средства? Их на пальцах можно пересчитать, хотя закон дает возможность судам именно так поступать.

Надо также законодательно закрепить созданную предпринимательскими объединениями Антикоррупционную хартию российского бизнеса, к которой присоединились уже более четырех тысяч предприятий. Хартия определяет основные принципы и меры противодействия коррупции в организациях при осуществлении ими предпринимательской деятельности, а также при взаимодействии с госорганами.

Палата предлагает закрепить перечень организаций, для которых принятие мер по противодействию коррупции будет обязательным, — это, в частности, организации с госучастием. Я считаю, что такие меры надо применять также в отношении организаций, выполняющих публичные функции либо использующих бюджетные средства.

А главное, необходимо формировать атмосферу нетерпимости по отношению к коррупции, и это, полагаю, самое сложное. Но если общество перестанет мириться с ней как с обязательной частью нашей жизни, то ее непременно станет меньше. Именно поэтому мы 10 декабря проводим интерактивную акцию, приуроченную к ежегодному Международному дню борьбы с коррупцией — хотим еще раз напомнить, что только вместе можно решить эту проблему.

Кстати, слово «коррупция» имеет корни в латинском языке. Сorrumpere — растлевать; corruptio — порча, растление, разложение… Ничего хорошего, сплошная болезнь. Значит, ее надо лечить…

— Спасибо за беседу.