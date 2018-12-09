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Xiaomi представила  куртку с функцией обогрева

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Xiaomi представила  куртку с функцией обогрева

Пекин, 9 декабря. Китайская компания Xiaomi представила водонепроницаемую куртку с функцией подогрева. Новинка обойдется покупателям в 43 доллара.

Инфракрасный обогреватель питается от мобильного аккумулятора. В самом теплом режиме обогрев может работать на протяжении шести часов.

Новое изделие получило название CHI ZHANG lightweight thermal jacket, пишет MyDrivers. Куртка внешне похожа на легкий пуховик: его подкладка выполнена из кашемира, а наружный материал является водоотталкивающим. Инфракрасный обогреватель подключается к источнику питания по USB. Температура обогрева варьируется от 40 до 55 градусов по Цельсию.

Кроме того, в куртке есть два больших кармана, предназначенных для хранения аккумуляторов. Отмечается, что Xiaomi уже запустила площадку сбора средств — ее участники смогут получить куртку по цене в 43 доллара. Пуховик представлен в двух цветах: черном и темно-зеленом.

Автор: Регина Пак
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