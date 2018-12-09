«Самоотверженное и бескорыстное служение»: в России отмечают День Героев Отечества

Москва, 9 декабря. В России 9 декабря отмечают День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев СССР, Героев России, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

Памятная дата, приуроченную к учреждению ордена святого Георгия Победоносца, была установлена еще во времена правления Екатерины II. Однако в советское время орден был упразднен. Восстановили орден святого Георгия в России лишь 18 лет назад.

На сегодняшний день орден святого Георгия является высшей военной наградой в России. Им награждают офицеров за операции, которые завершились разгромом противника, а также за образцовые действия военного искусства при восстановлении или поддержании международного мира.

«История нашей страны содержит множество фактов и примеров самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Благодаря этому стали возможны блестящие ратные и научные победы, а Россия имеет статус великой державы», — заявил научный директор Российкого военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с ТАСС.

Напомним, каждый год в зале Большого Кремлевского дворца проходит торжественный прием по случаю Дня Героев Отечества. На мероприятия приглашают офицеров, удостоенных звания Героя или орденов Славы и святого Георгия.