ФАН публикует видео встречи замглавы МИД САР и координатора ООН по Сирии

Дамаск, 10 декабря. Министерство иностранных дел Сирии провело церемонию прощания с координатором деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) в Сирии Али Аз-Заатари по случаю окончания его обязанностей в республике. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад подчеркнул, что САР является одним из членов ООН и желает активно сотрудничать с организацией. Дамаск служит интересам сирийского народа и делает все для того, чтобы как можно скорее завершить войну с террористами. По словам дипломата, сотрудничество с ООН может достигнуть определенных результатов, когда руководство Организации Объединенных Наций перестанет быть политизированным.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

По словам замглавы МИД САР, период работы Заатари в Сирии можно назвать положительным. Он активно помогал сирийскому народу преодолеть трудности, с которыми ему пришлось столкнуться во время кризиса.

Заатари со своей стороны отметил, что отношения Сирии и ООН улучшаются с каждым днем. Обе стороны работают над тем, чтобы построить доверительные отношения. Он выразил благодарность сирийским официальным лицам, которые работали и сотрудничали с ним во время его службы на территории САР. В свою очередь Мекдад наградил Аз-Заатари памятным щитом министерства иностранных дел Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что заместитель иностранных дел САР Фейсал Микдад обсудил с заместителем исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии для Западной Азии Муниром Табетом и его делегацией развитие сотрудничества между Сирией и ЭСКЗА

Так, стороны обсудили возможность подписания рамочного соглашения между ЭСКЗА и сирийским Госпланом для определения областей, в которых Сирия могла бы получить важную для нее помощь и поддержку.