Филиал парка «Патриот» открылся в мотострелковом соединении ЮВО в Северной Осетии

Москва, 9 декабря. Филиал военно-патриотического парка «Патриот» открылся в мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии. Об этом сообщил глава пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» и Дома «Юнармии» был открыт в мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии. В торжественной церемонии открытия принял участие командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

По словам Астафьева, в парке есть площадки для игр в пейнтбол, страйкбол и лазертаг. Кроме того, на территории парка оборудованы площадки для рукопашного боя, метания ножей, запуска квадрокоптеров, а также рубежи выживания и детские полосы препятствий. В парке будут проводиться выставки вооружения и техники, а также другие культурно-развлекательные мероприятия.