В СВР заявили о готовности Москвы к диалогу с Западом

Москва, 9 декабря. Россия готова к диалогу с Западом, однако этот разговор должен проходить на равных условиях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Он отметил, что Москва готова к сотрудничеству с западными партнерами. Однако необходимо, чтобы в этом диалоге стороны чувствовали себя в равном положении.

«Мы, естественно, не можем позволить себе говорить с нами, с Россией, на других условиях», — сказал Нарышкин в интервью телеканалу «Россия-1».

Отметим, Москва неоднократно призывала Запад к конструктивному и эффективному диалогу. Несмотря на это, страны Европы и США вводят новые и расширяют уже действующие экономические ограничения в отношении России. Кроме того, президент США Дональд Трамп анонсировал выход Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В качестве основания своего решения Вашингтон заявляет, что Москва якобы нарушает условия соглашения. В РФ отмечали голословность обвинений американской стороны и подчеркивали, что Москва считает ДРСМД одной из ключевых опор международной безопасности.