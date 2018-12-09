«Гамбургский счет»: эксперт сравнил предвыборную гонку на Украине с азартными играми

Киев, 9 декабря. Предвыборную гонку на Украине можно сравнить с азартными играми. Об этом заявил украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт считает, что именно в украинской предвыборной гонке политтехнологи разных стран проводят «невероятные эксперименты». При этом Гончаров интересуется: что же больше интересует «доморощенных» политиков Украины — власть, деньги, или и то, и другое.

«Да, в мире много азартных игр придумано, но, по сравнению с выборами на Украине, все игры скучны и утомительны», — написал Гончаров на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что именно по результатам предвыборной гонки можно будет выставить «гамбургский счет» и определить: чего на самом деле стоят единство что в оппозиции, что в коалиции пяти фракций Верховной рады.

Гончаров также вспомнил слова знакомого политтехнолога, который сравнил «великих завоевателей» прошлого с нынешними кандидатами в президенты Украины.

«Раньше великие завоеватели так ожесточенно воевали, наверное, потому, что еще не был придуман предвыборный марафон на Украине», — написал Гончаров.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Согласно проведенным социологическим исследованиям, за кандидата на пост главы государства и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 18,9% опрошенных респондентов. За действующего президента страны Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 9,9% участников опроса. За Анатолия Гриценко и Юрия Бойко готовы проголосовать по 9,8% опрошенных избирателей.

Отметим, ранее «Батькивщина» распространила заявление, в котором отмечается, что действующая власть проводит кампанию по дискредитации других кандидатов на пост главы государства. Как отметили во фракции, для манипуляций общественным мнением Киев привлекает сотрудников СМИ.