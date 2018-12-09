Россия молча поправит все: Роман Носиков об итоге вступления РФ в ВТО

Россия объявила на днях, что желает починить ВТО.

В этом желании Россия оказалась не одинокой: намерение о реанимации Всемирной торговой организации изложено, например, в пункте 27 декларации по итогам саммита G20.

«Международная торговля и инвестиции являются важными двигателями роста, производительности, инноваций, создания рабочих мест и развития. Мы осознаем значение вклада, сделанного в этих целях международной торговой системой. В настоящее время система не достигает своих целей, и есть возможности для улучшения. Поэтому мы поддерживаем необходимую реформу ВТО для улучшения ее функционирования», — говорится в декларации.

Кроме того в документе сказано, что G20 приветствует сильный глобальный экономический рост и в то же время признает, что он все в меньшей степени синхронизирован между странами. А некоторые ключевые риски, «включая уязвимость сферы финансов и геополитические озабоченности, частично материализовались», говорится в декларации.

Это удивительным образом совпадает с многолетней позицией России по этому поводу. Позицией, которую ранее никто не слышал и не собирался слышать.

Что же произошло с ВТО, что ее понадобилось чинить? Почему российские тезисы стали появляться в документах «Большой двадцатки»?

«Геополитические озабоченности — материализовались».

Я не смею настаивать на том, что мой перевод этой фразы — самый лучший. Но мне все же кажется, что понимать это следует следующим образом:

«Мы тут от жадности и упрямства устроили пару торговых и гражданских войн, заявила западная финансовая-политическая тусовка, и чуть было не развязали мировую. Виновными мы себя не признаем, ответственность не примем, но что-то надо делать, чтобы снизить риски и затраты. Может быть, поправить систему регулирования международной торговли, которую мы недавно поломали, — точнее, разнесли вдребезги, со слабоумным хохотом и под занудные предупреждения России?»

Как не спел по этому поводу на концерте в Киеве один дорогой гость из Москвы:

История человечества

Была бы не так крива,

Если б они догадались связаться

С человеком из Кемерова.

Множество экспертов спорят о точке отсчета начала современного международного кризиса. Кто-то считает от воссоединения России и Крыма, кто-то — от нью-йоркского 9/11 или от распада СССР.

Я, не настаивая на идеальности своей системы координат, предлагаю другую точку отсчета — вступление России в ВТО.

Предполагаю, что как раз сбывшаяся русская мечта — равный доступ к рынкам, технологиям и ресурсам — и вызвала обвал системы, которая построена именно на неравноправии и привилегированности одной (меньшей) части мировых игроков в отношении другой (большей) части игроков. Если их можно вообще называть игроками, так как они, скорее, рассматриваются в игре в качестве поля или инвентаря, но никак не партнеров.

Сразу же после вступления России в ВТО на Россию были наложены первые санкции. Задолго до того, как возник кризис на Украине и был реинкорпорирован Крым.

Сразу после вступления России в ВТО США отменили поправку Джексона — Вэника, введенную против СССР за препятствование евреям эмигрировать в Израиль (основной причиной отказа в выездной визе был доступ к гостайне) и носившую вполне экономический характер с уклоном в технологии. Вместо устаревшей поправки Вашингтон немедленно, буквально в тот же день, принял «акт Магнитского». То есть закон, якобы защищающий права человека в России, а на самом деле дискриминирующий российские компании в области доступа к рынкам, финансам и технологиям.

Государственный переворот в Киеве и последовавшая за ним гражданская война на Украине, унесшая десятки тысяч человеческих жизней, — тоже начались с вопросов торговли — с открытия украинского рынка для Европы и других вопросов «евроассоциации». Россия тогда пыталась усадить Украину и Европу с США за стол переговоров, чтобы достигнуть взаимоприемлемого компромисса, но нас в грубой форме отставили, заявив, что вопросы украинского рынка Москву не касаются.

Президент Виктор Янукович, посмевший отсрочить подписание «евроассоциации», чтобы защитить украинскую экономику от неизбежной, прописанной в этом соглашении деиндустриализации, был свергнут, и на Украине началась гражданская война.

Вину за войну Запад целиком возложил на Россию. Причем санкции, связанные с этой виной, носят именно торгово-экономический характер — они вновь ограничивают России доступ к рынкам, финансам, ресурсам и, конечно, к технологиям.

Если для Европы кризис на Украине оказался плодом ее непомерной жадности, то для США это был вопрос сохранения собственного политико-экономического господства в Старом Свете. И решен он мог быть только отделением России от Евросоюза идеологической, географической и политической стеной. Роль которой Украина играет по сей день.

Этой же стеной, кстати, Америка рвет торговый путь из Китая в Европу через Россию.

На данный момент Европа, Китай и США завязли в торговой войне, которая приближается к грани войны неторговой. И ответ на вопрос, где же выход из этого саморазвивающегося кризиса, заключается в том, что выход — там же, где был вход.

То есть в России.

России опять, в который раз в мировой истории, достается роль взрослого, который должен прийти, примирить поссорившихся детей, собрать игрушки, склеить разбитое и поделить не поделенное. Упрямых — оттаскать за уши и выпороть ремнем.

При этом, конечно, ее прихода ждут без радости. Никому не нравится, когда его журят, шлепают и рассказывают о том, что должно. Особенно если твои игрушки — несколько колоний с миллиардным населением, несколько флотов и ядерное оружие.

Поэтому России никто не рад. И никто не будет ей благодарен. Точно так же, как дети не бывают благодарны родителям за то, что их заставили убираться, мириться и учить уроки.

Но Россия все равно придет. Неприятная, страшная, дикая, нецивилизованная. Но такая необходимая.

Она придет — и молча поправит все.

Небо рухнет на землю,

Перестанет расти трава -

Он придет и молча поправит все,

Человек из Кемерова.