«Большая двадцатка» приняла итоговую декларацию на саммите в Аргентине. Мир за неделю. ФАН-ТВ.

«Большая двадцатка» приняла итоговую декларацию на саммите в Аргентине Прошлая неделя закончилась тем, что «Большая двадцатка» приняла декларацию по итогам встречи в аргентинском Буэнос-Айресе. Текст документа содержит 31 пункт, а также перечень решений, принятых на министерском уровне и в рамках рабочих групп. Президент России Владимир Путин назвал декларацию «общей и округлой», однако указал значимость достигнутого консенсуса. Уже после завершения саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе состоялась официальная встреча лидеров России и Аргентины. Владимир Путин сообщил, что с президентом Аргентины Маурисио Макри достигнута договоренность о расширении сотрудничества в области борьбы с наркотрафиком и киберугрозами.

Госдеп США планирует ввести второй пакет санкций в отношении России из-за «дела Скрипалей» Американская администрация планирует ввести второй пакет санкций в отношении России из-за «дела Скрипалей». Об этом заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов. Отмечается, что речь идет о законе «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года». К его нарушителям, согласно тексту документа, следует применить рестрикции. И хотя прямых доказательств виновности России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей так и не предоставлено, ничто не мешает Западу это сделать.

В ОЗХО подтвердили отсутствие производства химоружия в САР А вот сирийское правительство теперь должно быть вне подозрений. Международная организация по контролю за бывшими сирийскими объектами по производству химоружия выяснила, что в Сирии отсутствует деятельность по производству отравляющих веществ. Специалисты провели третий раунд осмотра подземных сооружений в арабской республике. В ходе него подтвердилось, что на пяти объектах по-прежнему не ведется деятельности, которая запрещена Конвенцией о химическом оружии, сообщается в документе.

США предложили России отказаться от ракеты 9М729 Вашингтон потребовал у России отказаться от использования ракеты 9М729 или же модифицировать ее так, чтобы дальность полета не нарушала положения ДРСМД. В США утверждают, что радиус действия ракеты составляет от 500 до 5500 километров, что не соответствует положениям договора. «Мяч на российской стороне. Они должны проявить инициативу», — заявила Андреа Томпсон, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. По ее словам, Россия должна внести коррективы в данное вооружение.

Китай и США достигли договоренности по пошлинам Лидеры США и Поднебесной достигли договоренности по пошлинам на импорт китайских товаров в США. Как подтвердили в Белом доме, это произошло в рамках переговоров на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Однако об окончательном разрешении спора говорить пока рано — речь идет всего лишь об отсрочке. Переговоры продолжатся в следующем году. Если новые договоренности не будут достигнуты, тарифы на ввоз китайской продукции на сумму в 200 млрд долларов повысятся с 10% до 25% через 3 месяца. Ранее в США планировали повысить их с 1 января 2019 года.

Верховная рада отказалась продлевать Договор о дружбе с РФ Верховная рада Украины приняла закон о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Документ потеряет законную силу с 1 апреля 2019 года. Президент Украины Петр Порошенко уже сообщил о принятии законопроекта в Twitter. По информации СМИ, за документ проголосовали 277 депутатов , хотя для его прохождения достаточно было 226 голосов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сделанный Киевом шаг. На свое странице в Facebook она написала: «Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием».

Катар сообщил о выходе из ОПЕК в начале 2019 года Катар намерен выйти из Организации стран экспортеров нефти с первого января 2019 года. Как сообщил министр по делам энергетики Катара, Доха намерена сосредоточиться на добыче природного газа и производстве СПГ. Планируется, что производство сжиженного природного газа вырастет с 77 млн до 110 млн тонн в год. Руководство страны запустит еще 4 производственные линии.

Цена на нефть резко выросла после встречи Владимира Путина с саудовским принцем Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 4,89% после встречи президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в рамках саммита «Большой двадцатки». По итогам переговоров Путин сообщил, что стороны договорились о продлении соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, однако точный объем добычи пока не установлен.

Во Франции ввели мораторий на повышение налогов на топливо Французские власти ввели полугодовой мораторий на рост топливных налогов. Решение принято на фоне охвативших страну протестов. Глава правительства Эдуар Филипп заявил, что насилие должно прекратиться. При поддержке президента республики Эммануэля Макрона премьер-министр заморозил три налоговых меры, которые должны были войти в силу 1 января. Они не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами.