«Борьба не закончена»: эксперты оценили прокат Загитовой на финале Гран-при

Москва, 9 декабря. Российская фигуристка Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой и произвольной программ в финале Гран-при в Ванкувере, уступив японке Рике Кихире. Эксперты объяснили проигрыш россиянки.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила, что после короткой программы стало понятно, что с японской спортсменкой будет очень трудно бороться за лидерство. Тем не менее, считает Бестемьянова, Загитова «просто звенела» во время своих выступлений.

«Ясно, что абсолютно вкатала программу, все дорожки и вращения четвертого уровня. Но сама отдала каскад — именно от желания побеждать. Мне она сегодня очень понравилась», — сказала олимпийская чемпионка в беседе с телеканалом «360».

Серебряный призер Олимпиады-2002, известный хореограф Илья Авербух отметил, что Загитова допустила ошибки в произвольной программе, тем самым потеряв важные для себя баллы. По его мнению, если бы россиянка выполнила бы свою произвольную программу чисто, то могла воспользоваться ошибкой Кихиры, которая сорвала аксель в три с половиной оборота.