Российские лыжницы заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии

Бейтостолен, 9 декабря. Женская сборная РФ заняла второе место в эстафете 4х5 километров в рамках третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии.

В эстафете приняли участие Елена Соболева, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Лидия Дуркина. Российские лыжницы проехали эстафету за 58 минут 0,9 секунды. Первое место заняли норвежские лыжницы. Им удалось преодолеть эстафету за 57 минут 23 секунды. На третьем месте оказалась сборная Финляндии.

Накануне российский лыжник Андрей Мельниченко завоевал бронзу в индивидуальной гонке на дистанции 30 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Норвегии. Россиянин завершил гонку с результатом 1 час 10 минут 42,7 секунды.