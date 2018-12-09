Чемодан без ручки: Александр Рар описал отношения Запада и Украины

Москва, 9 декабря. Запад поддерживает киевские власти «на словах», но видеть Украину в качестве члена Североатлантического альянса не желает. Об этом заявил в интервью «Аргументам и фактам» немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, фраза «чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко» прекрасно вписывается в текущие отношения Запада и Украины. Он отметил, что Киев получает моральную поддержку, но принимать его в военный блок никто не спешит.

Рар напомнил, что категорически против такого шага выступают немецкие и французские власти, которые прекрасно видят, что Украина не стремится проводить реформы.

«Если раньше свято верили в историю, что «злой русский медведь» вторгся на Украину и принялся «терзать миролюбивых граждан», которые всего-то отстаивали демократические ценности, то на сегодняшний день ситуация изменилась», — подчеркнул немецкий политолог.

В настоящее время, по его словам, есть понимание того, что Москва вовсе «не при делах». Рар обратил внимание на то, что дело как раз в самих украинцах, которые не могут построить у себя действительно правовую и демократическую систему. Вместе с тем, продолжил эксперт, говорить об этом открыто никто не хочет, потому что такие разговоры повлекут за собой ослабление позиций Украины в противостоянии с Российской Федерацией.

Политолог также не исключил, что НАТО в будущем прекратит свое существование. Он указал на то, что американские власти пытаются заставить европейские страны вкладывать больше денежных средств в свою оборону, что является для многих из них неподъемной задачей.