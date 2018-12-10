Сирия: корреспондент ФАН побывал в Абу-Кемале, куда возвращается мирная жизнь

Дамаск, 10 сентября. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в сирийском городе Абу-Кемале, где постепенно восстанавливается нормальная жизнь.

Активное экономическое движение на рынках города способствовало открытию новых магазинов и возвращению торговцев, которыми всегда славился Абу-Кемаль.

В ходе проекта по восстановлению города местные власти полностью очистили Абу-Кемаль от обломков и мусора, оставленных после военных действий. В данный момент все улицы Абу-Кемаля полноценно функционируют. Кроме того, в городе восстановлено несколько важнейших муниципальных объектов.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В настоящий момент в районе Абу-Кемаля продолжается оборудование пограничных пунктов, по завершению которого дорога из Ирака в Сирию снова будет открыта.

Весной в Абу-Кемале возобновила работу местная пекаря и насосная станция, которые серьезно пострадали в ходе террористических атак. Однако работа по восстановлению зданий города все еще продолжаются. Кроме того, сирийские военные прочесывают освобожденный город в поисках оружия, которое могло быть оставлено незаконными вооруженными группировками.

Напомним, что Абу-Кемаль был последним оплотом террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена на территории России) в Сирии. После освобождения сирийскими правительственными войсками в конце прошлого года, САА и проиранскими шиитскими формированиями была взята под контроль сирийско-иранская границы в этом районе.

Абу-Кемаль, расположенный на западном берегу реки Евфрат, продолжает оставаться на линии фронта. Боевики ИГИЛ1 периодически совершают нападения на позиции сирийских военных через Евфрат. Так, 7 декабря «Исламское государство» в очередной раз атаковало позиции сирийских военных, расположенные в районе города. К счастью, бойцам удалось отбиться.

1 Организация запрещена на территории РФ.