Проект развития Севморпути будет согласован до февраля 2019 года

Москва, 9 декабря. Правительство России подготовит и согласует проект развития Северного морского пути до февраля 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

По его словам, к настоящему моменту сформирована рабочая группа, которая будет заниматься подготовкой проекта по развитию Северного морского пути. Проект будет состоять из нескольких частей, которые включают в себя строительство танкерного и ледокольного флота, а также причальной и железнодорожной инфраструктуры. Проект будет носить название «Северный широтный ход».

«Северный широтный ход» — все это элементы Северного морского пути. Я думаю, что мы до начала февраля yкpyпненнo все графики внутри этих блоков синхронизируем, получим абсолютно ясную, гармоничную картину», — сказал Акимов журналистам.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в 2019 году Россия ограничит проход иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. При этом в ведомстве подчеркнули, что с начала 2019 года военным кораблям других государств необходимо уведомлять власти РФ о намерении пройти по Севморпути.