Военные делегации России и Израиля могут встретиться в Москве в ближайшие дни — Нетаньяху

Тель-Авив, 9 декабря. Военные делегации России и Израиля могут встретиться в российской столице в ближайшие дни. Стороны обсудят вопросы координации своих действий в Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Глава израильского правительства на заседании Кабмина сообщил, что накануне провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы договорились о том, что делегации Армии обороны Израиля и Вооруженных сил России встретятся как можно скорее. Надеюсь, в ближайшие дни, вероятно, в Москве», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер добавил, что позднее пройдут его переговоры с российским лидером. Не считая разговора на полях мероприятий в честь столетия окончания Первой мировой войны в Париже, это будет их первая встреча после трагедии с Ил-20.

Напомним, 17 сентября стало известно, что российский самолет Ил-20, когда возвращался на базу «Хмеймим», исчез с радаров. В это же время израильские истребители атаковали сирийские позиции в Латакии. По данным министерства обороны России, израильские самолеты, прикрывшись российским Ил-20, подставили его под удар ПВО Сирии. В результате трагедии погибли 15 российских военных.