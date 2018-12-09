«Должен сказать спасибо? Да я б ему»: Клинцевич ответил обиженному за олигархов Чубайсу

Москва, 9 декабря. Бизнесмены 90-х годов подняли цены на продукцию для населения и вывели огромные денежные суммы за рубеж. Об этом напомнил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя претензии Анатолия Чубайса к россиянам.

Ранее бизнесмен упрекнул российское общество в отсутствии благодарности предпринимателям за то, что они «страну отстроили». Чубайс заявил, что именно бизнесмены вкладывали средства в развитие науки, образования и культуры в РФ.

«Это все сделали те, кого общество называет олигархами», — сказал Чубайс.

Клинцевич ответил обиженному за олигархов Чубайсу. Он напомнил, как из-за криминальных схем, созданных теми самыми бизнесменами, за которых ратует Чубайс, в стране в 90-е годы росли цены. Коррупционная схема работала исключительно в интересах тех людей, которые выводили средства за рубеж.

Сенатор добавил, что созданные в период с 1991 по 2000 годы теневые схемы до сих пор не удается окончательно вывести из российской экономики. Ни один из так называемых «бизнесменов 90-х» не подтверждает свои доходы, когда этого требует декларирование, установленное требованиями западных стран.

Деятельность этих людей, подчеркнул Клинцевич, не имеет никакого отношения к честному предпринимательству. Сенатор напомнил, как несколько лет назад президент РФ призывал бизнесменов инвестировать в экономику страны, однако ни один из тех, за кого вступился Чубайс, этого не сделал.

«И я этому бизнесу должен сказать спасибо? Да я б ему», — сказал Франц Клинцевич в комментарии NationNews.

Сенатор добавил, что никогда не занимался бизнесом сам, однако его опыт и возраст позволяют делать подобные заявления.