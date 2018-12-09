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«Тебе каяться пора, Иуда»: украинцы отреагировали на молитвы Порошенко об автокефалии и ВСУ во Львове

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«Тебе каяться пора, Иуда»: украинцы отреагировали на молитвы Порошенко об автокефалии и ВСУ во Львове

Киев, 9 декабря. Президент Украины Петр Порошенко во Львовской области помолился о получении автокефалии УПЦ КП. Об этом он поспешил сообщить в своем официальном микроблоге в Twitter, тут же выложив видеоотчет рабочей поездки.

По словам политика, молился он не только о томосе, но и обо «всех воинах, защищающих нашу державу». Компанию Порошенко составили патриотически настроенные служители и прихожане местного храма Успения Пресвятой Богородицы.

Украинцы молитвы Порошенко назвали «безграничным лицемерием», заверив его, что второй президентский срок ему не грозит: «И томос не поможет».

«Тебе каяться пора, Иуда»: украинцы отреагировали на молитвы Порошенко об автокефалии и ВСУ во Львове

Отметим, что на сообщения политика из Львовщины отреагировали не только украинские пользователи, но и микроблогеры из других стран. Так, чешский юзер Kavovar в ответ обвинил Порошенко в массовых убийствах в Донбассе.

«Не придуривайтесь! Вы действительно хотите умереть за того, кто пошлет украинца против украинца, отца против сына??!!» — поразился он, обращаясь к немногочисленным комментаторам, выразившим одобрение Порошенко.

«Тебе каяться пора, Иуда»: украинцы отреагировали на молитвы Порошенко об автокефалии и ВСУ во Львове

Пользователь Mats ☮ Nilsson опубликовал в ответ фотографии президента Украины в окружение силовиков ВСУ, на форме одного из которых имеется нашивка с эмблемой дивизии СС. Блогер иронично отметил: «Украина, конечно, адаптировалась к европейским ценностям».

«Тебе каяться пора, Иуда»: украинцы отреагировали на молитвы Порошенко об автокефалии и ВСУ во Львове

KlodPatrik напомнил президенту Украины о том, что он и «его стая» обещали украинцам «парад в Москве на Красной площади».

«Итог: есть 13 адмиралов в ВМСУ и почти нет кораблей», — возмутился мужчина.

«Тебе каяться пора, Иуда»: украинцы отреагировали на молитвы Порошенко об автокефалии и ВСУ во Львове

«Тебе давно уже пора каяться, а не молиться», «А что-то ты замолчал про кредит МВФ. Кинули?», «Если попы славят вора,то это не настоящие попы.Или такие же воры», — пишут в комментариях.

«Тебе каяться пора, Иуда»: украинцы отреагировали на молитвы Порошенко об автокефалии и ВСУ во Львове

«Тебе каяться пора, Иуда»: украинцы отреагировали на молитвы Порошенко об автокефалии и ВСУ во Львове

«Ты, правда, думаешь что кто-то из украинцев тебе верит? И хорош уже квасить, тебе сейчас надо быть в трезвой памяти, чтобы успеть свалить вовремя», — посоветовал Порошенко Rezonerblog.

«Тебе каяться пора, Иуда»: украинцы отреагировали на молитвы Порошенко об автокефалии и ВСУ во Львове

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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