«Тебе каяться пора, Иуда»: украинцы отреагировали на молитвы Порошенко об автокефалии и ВСУ во Львове

Киев, 9 декабря. Президент Украины Петр Порошенко во Львовской области помолился о получении автокефалии УПЦ КП. Об этом он поспешил сообщить в своем официальном микроблоге в Twitter, тут же выложив видеоотчет рабочей поездки.

По словам политика, молился он не только о томосе, но и обо «всех воинах, защищающих нашу державу». Компанию Порошенко составили патриотически настроенные служители и прихожане местного храма Успения Пресвятой Богородицы.

Під час робочої поїздки на Львівщину разом зі служителями храму Успіння Пресвятої Богородиці та вірянами помолилися за Єдину Помісну Православну Церкву та усіх воїнів, які захищають нашу державу. pic.twitter.com/JegUQjl56r — Петро Порошенко (@poroshenko) December 9, 2018

Украинцы молитвы Порошенко назвали «безграничным лицемерием», заверив его, что второй президентский срок ему не грозит: «И томос не поможет».

Отметим, что на сообщения политика из Львовщины отреагировали не только украинские пользователи, но и микроблогеры из других стран. Так, чешский юзер Kavovar в ответ обвинил Порошенко в массовых убийствах в Донбассе.

«Не придуривайтесь! Вы действительно хотите умереть за того, кто пошлет украинца против украинца, отца против сына??!!» — поразился он, обращаясь к немногочисленным комментаторам, выразившим одобрение Порошенко.

Пользователь Mats ☮ Nilsson опубликовал в ответ фотографии президента Украины в окружение силовиков ВСУ, на форме одного из которых имеется нашивка с эмблемой дивизии СС. Блогер иронично отметил: «Украина, конечно, адаптировалась к европейским ценностям».

KlodPatrik напомнил президенту Украины о том, что он и «его стая» обещали украинцам «парад в Москве на Красной площади».

«Итог: есть 13 адмиралов в ВМСУ и почти нет кораблей», — возмутился мужчина.

«Тебе давно уже пора каяться, а не молиться», «А что-то ты замолчал про кредит МВФ. Кинули?», «Если попы славят вора,то это не настоящие попы.Или такие же воры», — пишут в комментариях.

«Ты, правда, думаешь что кто-то из украинцев тебе верит? И хорош уже квасить, тебе сейчас надо быть в трезвой памяти, чтобы успеть свалить вовремя», — посоветовал Порошенко Rezonerblog.