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Порошенко попросил УПЦ помочь в освобождении украинских моряков

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Порошенко попросил УПЦ помочь в освобождении украинских моряков

Киев, 9 декабря. Президент Украины Петр Порошенко попросил предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия помочь в освобождении украинских моряков, которые были задержаны за нарушение российской границы.

По словам Порошенко, на днях он беседовал с Онуфрием и попросил его помочь в освобождении задержанных украинских моряков и связаться с Москвой.

«Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть», — написал Порошенко в микроблоге Twitter.

Украинские военные корабли незаконно пересекли государственную границу России 25 ноября. Моряки совершали опасные действия в Керченском проливе, игнорируя законные требования Москвы прекратить это. В итоге российская сторона была вынуждена задержать нарушителей. Было возбуждено уголовное дело. Находящихся на борту кораблей 24 моряков арестовали до 25 января по решению российского суда.  

Примечательно, что украинский президент обещал не вмешиваться в дела церкви, однако продолжает это делать. Глава украинского государства также контролирует вопрос о получении Киевом томоса на автокефалию.

Автор: Данила Копп
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