Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

На Украину доставлена партия советских БМП-1 из Чехии

556
0 Оставить комментарий

На Украину доставлена партия советских БМП-1 из Чехии

Киев, 9 декабря. На Украину из Чехии доставлены советские гусеничные боевые машины пехоты БМП-1. Журналисты из Словакии зафиксировали колонну грузовиков с БМП-1 на прицепах, которые следовали из Чехии на Украину через Словакию.

По данным журналистов, грузовики перевозили не менее десяти модернизированных БМП-1. При этом минувшей весной вооруженные силы Украины получили партию БМП-1АК, которые были доставлены из Польши. Минобороны Украины закупило боевые машины пехоты у польской компании Wtorplast.

Накануне бывший представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук заявил, что Киев обладает возможностями для создания ядерного оружия. По его словам Киев способен создать атомные бомбы, а также ядерные боеголовки для тактических ракет.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.