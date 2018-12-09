На Украину доставлена партия советских БМП-1 из Чехии

Киев, 9 декабря. На Украину из Чехии доставлены советские гусеничные боевые машины пехоты БМП-1. Журналисты из Словакии зафиксировали колонну грузовиков с БМП-1 на прицепах, которые следовали из Чехии на Украину через Словакию.

По данным журналистов, грузовики перевозили не менее десяти модернизированных БМП-1. При этом минувшей весной вооруженные силы Украины получили партию БМП-1АК, которые были доставлены из Польши. Минобороны Украины закупило боевые машины пехоты у польской компании Wtorplast.

Накануне бывший представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук заявил, что Киев обладает возможностями для создания ядерного оружия. По его словам Киев способен создать атомные бомбы, а также ядерные боеголовки для тактических ракет.