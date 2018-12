Мэй рассказала об угрозе для Brexit в случае отклонения парламентом сделки c ЕС

Лондон, 9 декабря. Британский премьер Тереза Мэй уверена, что если парламент отклонит согласованную правительством сделку c Брюсселем по условиям выхода страны из Евросоюза, то это поставит Brexit под угрозу. Об этом пишет издание The Mail on Sunday.

Она подчеркнула, что отказ Палаты общин поддержать представленный проект соглашения по Brexit может погрузить страну «в неизведанные воды», то есть сформировать весьма непонятную политическую ситуацию.

Мэй также утвердительно ответила на вопрос, является ли она наиболее приемлемым руководителем Консервативной партии. Кроме того, она уточнила, что получает огромное количество посланий от граждан страны, которые выражают ей свою поддержку.

Как сообщали ранее британские СМИ, консерваторы призывают Мэй к тому, чтобы она отложила предстоящее 11 декабря голосование по достигнутому соглашению, отправилась бы в Брюссель и заключила бы сделку с властями Евросоюза на более выгодных для Лондона условиях.