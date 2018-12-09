Нам разрешение Украины или НАТО не нужно: в РФ ответили на панику из-за «танковой орды» близ границы

На спутниковых снимках Google Earth, которые были сделаны в конце ноября текущего года и которые демонстрируют пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков на границе с Украиной», пишет Defence Blog. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Satellite imagery shows hundreds of Russian tanks near the border with Ukrainehttps://t.co/nF5JypIjRp pic.twitter.com/Y1o23oIIL3 — Defence blog (@Defence_blog) December 8, 2018

Издание, поднимая волну паники, отмечает, что «танковая орда» дислоцируется «всего» в 18 километрах от российско-украинской границы. Кроме танков, например, Т-64 и Т-62М, на снимках можно рассмотреть «тысячи» военных грузовиков, пишет Defence Blog.

Россия обладает полным государственным суверенитетом

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал снимки «танковой орды» на границе России с Украиной. По его словам, судя по обнародованным данным, речь идет о танках старых, изготовленных достаточно давно, и даже если они до сих пор формально стоят на балансе Вооруженных сил РФ, вряд ли могут быть эффективно использованы в боевых действиях.

Более того, подчеркнул эксперт, все маневры происходили на российской территории, а следовательно, России не нужно разрешение ни Украины, ни США, ни НАТО.

«Кроме того, судя по информации, сопровождающей обнародованные снимки, сделаны они явно на территории РФ, отнюдь не закордонной. Насколько мне известно, Российская Федерация обладает полным государственным суверенитетом. Может, стало быть, перемещать по своей территории автомобили, танки устаревших моделей, которые, вполне возможно, могут быть предназначены для утилизации, и это все без разрешения США, Украины или блока НАТО», — пояснил Владимир Соловейчик.

Также эксперту кажется очевидным, что гражданам России никакая война не нужна.

«Тем более война с соседней Украиной, народ которой — хотя бы трудящуюся его часть — в нашей стране считают родственным, несмотря на ныне царящий на Украине буржуазно-националистический угар. Вся эта история служит цели запугивания украинцев накануне старта президентской кампании, оправдания в глазах украинцев и общественного мнения за рубежом введения военного положения, призванного, по мнению его инициаторов, облегчить выживание режима Порошенко и Парубия», — заключил политолог Владимир Соловейчик.

Напомним, что 25 ноября около семи утра три корабля ВМСУ нарушили территориальную границу РФ в Черном море, а затем, опасно маневрируя, двинулись в сторону Керченского пролива. При этом они игнорировали требования пограничных служб ФСБ, хотя в конечном итоге все 24 моряка, находившиеся на борту судов, были арестованы на два месяца в рамках уголовного дела о нарушении госграницы РФ.

ФСБ РФ назвала случившееся преднамеренной провокацией Киева. За организацией этого инцидента может стоять лично Порошенко, использовавший задержание кораблей как повод для введения военного положения в стране. При этом введение особого режима не позволяет провести президентские выборы на Украине, намеченные на март 2019 года.