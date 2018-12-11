Дамаск, 10 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили оружие и наркотики, принадлежащие террористам, при осмотре района Аль-Хут в районе провинции Эль-Кунейтры. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам сирийского военного, изъятое вооружение было израильского и американского производства. Оно включало в себя 29 ракет, в том числе противотанковых, пулеметы, коммуникационные устройства, а также угнанные транспортные средства.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда сирийские военные находят наркотики и оружие террористических группировок, оставленные перед их уходом из провинции. Контрабанда наркотических веществ является одной из главных статей дохода террористических организаций наряду со сбытом нефти, газа и других природных ресурсов. Сами боевики, несмотря на законы шариата, так же могут употреблять наркотики. Главари незаконных вооруженных формирований активно подсаживают своих подчиненных на стимулирующие вещества.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компетентные органы Сирии обнаружили склад, расположенный к западу от населенного пункта Ар-Рафид в провинции Эль-Кунейтра. Этот склад располагался в максимальной близости к линии прекращения огня в районе оккупированных Израилем Голанских высот. Скорее всего, он использовался боевиками для залечивания ран, полученных во время боевых действий. Внутри заброшенного помещения сирийские военные нашли медицинское оборудование, офисную мебель, инструменты для полевых госпиталей, принадлежащие Организации Объединенных Наций (ООН), которые незаконно были захвачены террористическими группировками.

Напомним, что сирийская провинция Эль-Кунейтра была освобождена в конце июля текущего года в ходе масштабной военной операции при участии сирийской армии и российской авиации.