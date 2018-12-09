Захарова показала «резиденцию сапсанов» в шпиле здания МИД РФ

Москва, 9 декабря. Во время реконструкции шпиля высотки МИД РФ инженеры обнаружили гнездо сапсанов. Для того, чтобы сохранить птиц, оборудовали специальный домик, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, обнаружить сапсанов в черте города — большая редкость. Орнитологи дали инженерам несколько советов, как сохранить гнездо.

«После того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик, резиденцию, я бы сказала», — сказала Захарова в эфире передачи «Дачный ответ».

Официальный представитель МИД РФ показала, как выглядит «резиденция сапсанов». Она отметила, что следы присутствия птиц здесь есть. Значит, они прилетают в построенный для них «домик».

Обустроенная для птиц конструкция выглядит как ящик из стали, напоминающий большую кормушку. Ее часть, открытая на улицу, оборудована специальным подоконником. Кроме того, в домике есть «окошко».

Ведущий программы отметил, что, в результате реконструкции, шпиль высотки МИД стал легче на 50 тонн. По легенде, изначально проект здания не предусматривал строительство шпиля, но Иосиф Сталин якобы поручил устанавливать их на всех высотках. Именно поэтому конструкцию на здании, где сейчас располагается МИД, изначально построили из неподходящего материала. В 2016-2017 годах были проведены работы по реконструкции и замене шпиля.