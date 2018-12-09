Стипендиатам не позавидуешь: эксперт уличил Порошенко в попытках легализовать финансирование терроризма

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выплате ежемесячной стипендии украинцам, которые задержаны в Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В документе, который был опубликован на официальном сайте украинского президента, говорится о том, что размер стипендии будет составлять три прожиточных минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года (около 200 долларов США). На эту стипендию смогут претендовать граждане Украины, которых задержали на территории России в связи с их общественной или политической деятельностью. Более того, стипендия будет выплачиваться независимо от размера получаемой стипендиатом зарплаты, пенсии и других выплат. Сообщается, что в год можно будет всего назначить до 100 таких стипендий.

Ранее украинское правительство приняло постановление о выплате по 100 тысяч гривен (3,5 тысячи долларов) украинским морякам, которые были задержаны в результате провокации в Керченском проливе.

Ящик Пандоры

Независимый политически аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что все это было бы довольно забавно, если бы не показывало общее отношение киевских властей к украинским гражданам.

«Людям дают преступный приказ, подставляют под пушки и уголовные статьи, а потом ещё и делают объектом предвыборного пиара. Зачем просто тратить деньги на правовую защиту, когда это можно объявить президентской стипендией. Вот только стипендиатам не позавидуешь. Между тем Порошенко фактически легализовал финансирование терроризма этим оригинальным способом», — заключил политолог.

Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что обычные жители Украины зачастую понимают суть происходящего и мало верят в то, что говорят с экранов. Ярким тому примером является интервью различных журналистов, например, BBC News, с обычными жителями Украины. Они стали как минимум информационными заложниками нынешнего руководства страны, которое пришло к власти за счет государственного переворота. Информационная политика соседней страны напоминает сказку для самообмана, где заказчик говорит, что надо донести, а потом сам же с удовольствием в это верит. И СМИ работают в первую очередь на поддержание этого самообмана.

«И новость про стипендии задержанным украинцам будет освещаться как грандиозное достижение украинских властей, которые «бьются» за своих граждан. Кому власти Украины планируют оказывать помощь за счет этого проекта, будет умалчиваться. Показательный пример — это выделение помощи украинским морякам, которые по приказу Киева устроили провокацию в Керченском проливе. Одним из первых стипендиатов, скорее всего, станет «режиссер» Сенцов, который обвинен по статье «Терроризм» за свою опасную деятельность в Крыму», — пояснил Иван Аркатов.

Кроме того, заметил эксперт, история со стипендиями — это еще один из вариантов того, как хотя бы в информационном поле Украина пытается сохранять более-менее нормальное лицо при плохой игре и, как всегда, продолжать дурачить свое население. Если бы они реально хотели помогать своим согражданам, то не ограничивали бы количество стипендий.