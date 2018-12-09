«Предвыборные судороги?»: Порошенко в интервью западным СМИ попросил Россию «убраться из Украины»

Киев, 9 декабря. Украинский президент Петр Порошенко попросил Россию «убраться из Украины». Очередной «месседж» Москве он направил в своем интервью западным СМИ.

Видео с патриотическими заявлениями политик опубликовал в своем Twitter. Он также вновь поднял тему возможного военного присутствия НАТО в Черном море, назвав это одним из возможных вариантов поддержки Украины со стороны альянса.

Именно присутствие судов стран-участниц Североатлантической организации, по мнению Порошенко, «больше не позволить РФ действовать таким образом» [украинский президент имеет ввиду задержание кораблей ВМСУ, устроивших провокацию в Керченском проливе].

«Мой месседж в РФ прост: «Убирайтесь из Украины!» — подчеркнул он.

Однако украинцы патриотический настрой гаранта государства не разделили и уличили его в ответ в лицемерии.

«Предвыборные судороги?» — поинтересовалась с сарказмом MarinaVikto.

«У Порошенко предвыборный понос в твиттере — каждый день куча твитов. Так до марта нести будет?» — задалась вопросом Галина Евдокимова.

«Аж чуть не заревел в конце? Как же страшно после выборов все потерять?» — смеется Сергей Николаев.

Напомним, 25 ноября около семи утра три корабля ВМСУ нарушили территориальную границу РФ в Черном море, а затем, опасно маневрируя, двинулись в сторону Керченского пролива. При этом они игнорировали требования пограничных служб ФСБ. В итоге корабли-нарушители задержали. 24 моряка, находившиеся на борту судов были арестованы на два месяца в рамках уголовного дела о нарушении госграницы РФ.

ФСБ РФ назвала случившееся преднамеренной провокацией Киева. Такую точку зрения позже выразил и президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, за организацией этого инцидента может стоять лично Порошенко, использовавший задержание кораблей как повод для введения военного положения в стране.

При этом введение военного положения далеко не случайно, ведь оно не позволяет провести выборы на Украине, намеченные на март 2019 года. На это, очевидно, очень рассчитывает гарант Украины, имея крайне низкий предвыборный рейтинг.