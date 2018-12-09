Азаров о судьбе многомиллиардного долга Киева: Без помощи МВФ погасить невозможно

Киев, 9 декабря. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров рассказал о судьбе многомиллиардного долга Украины, который необходимо выплатить в ближайшие два года.

Азаров отметил, что на Украине сложилась «достаточно критическая» ситуация, так как экономика не обеспечивает за счет экспорта реальных ресурсов, которыми можно было бы расплачиваться за долги.

По внешнему госдолгу стране предстоит выплатить около 12 миллиардов долларов, включая проценты, с таким заявлением выступил глава Нацбанка Украины Яков Смолий. И это реальные цифры, подчеркнул бывший премьер. По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) выдал украинским властям в 2014-2015 годах деньги на четыре-пять лет, и теперь долг нужно возвращать.

«С точки зрения способности Киева возвратить их все зависит от того, насколько МВФ обеспечит финансирование, то есть новое кредитование (а по сути — перекредитование) для возврата этих кредитов. Собственные валютные резервы сейчас составляют порядка $16,5 млрд. Из них так называемые чистые резервы, которыми можно распоряжаться, — около $4 млрд. Поэтому совершенно очевидно, что без помощи МВФ погасить их реально невозможно», — заявил Азаров в беседе с RT.

По мнению Азарова, МВФ, скорее всего, поможет Киеву, так как является «политизированной организацией», которую не останавливают ни устроенные Киевом провокации в Керченском проливе, ни введенное в нескольких украинских регионах военное положение.

Политик считает, что инцидент в Керченском проливе — «многоцелевая программа», главная задача которой помочь президенту Украины Петру Порошенко продолжить «стоять у руля» за счет «нагнетания истерии» перед якобы «российской агрессией», несмотря на экономические и другие проблемы в стране.

Три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды России 25 ноября и совершали в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требования Москвы прекратить. Российская сторона была вынуждена задержать корабли-нарушители, было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.