Стрижка овец: Цукерберг во вскрытой переписке оценил юзеров Facebook по 10 центов за голову

В Великобритании разворачивается новый скандал, связанный со вскрытой перепиской топ-менеджеров социальной сети Facebook.

Профильный комитет британского парламента опубликовал 250-страничное досье, которое было получено через британского юриста Дамьена Коллинза от владельца компании Six4Three, ведущего сейчас публичный процесс против Facebook в американском штате Калифорния. В рамках судебного разбирательства в США данные документы не разглашались, однако комитет британского парламента посчитал их представляющими общественный интерес.

Опубликованная служебная переписка Марка Цукерберга и других сотрудников Facebook относится к периоду 2012—2013 годов и наглядно показывает, что топ-менеджеры этой социальной сети сознательно «торговали пользователями», представляя любым желающим возможность доступа к конфиденциальной информации, сохраняемой клиентами Facebook. Более того, данный подход был не просто «дырой в безопасности», как это сейчас пытается представить компания, а частью философии компании.

Правда дырочку найдет!

Способ, с помощью которого внутренние документы калифорнийского процесса между сетью Facebook и независимым производителем программного обеспечения попали в публичный доступ, показателен сам по себе. Запрошенная американским судом внутренняя переписка Facebook находилась в закрытой части судебного дела и не подлежала оглашению.

Тем не менее, владелец и учредитель Six4Three Тед Крамер в прошлом месяце посетил Великобританию, имея при себе полный пакет документов, раскрывающих переписку Facebook. Судя по всему, такой вояж Крамера был заранее согласован с британскими правоохранительными органами, так как буквально за несколько дней до поездки владельца Six4Three в Великобританию Facebook выступил с предостережением о том, что внутренние документы тяжбы между двумя компаниями не подлежат разглашению по постановлению суда.

Тем не менее, по «трагической случайности» и «запаниковав», Крамер не успел уничтожить онлайн-копии документов, находившихся в его хранилище на Dropbox, с чем его и задержали британские правоохранители, которые столь же «случайно» проводили рутинную проверку в отношении Крамера и его компании Six4Three.

Поэтому, скорее всего, Крамер действовал по заранее подготовленному плану, в рамках которого, как было заявлено, «британские правоохранительные органы неожиданно получили доступ к закрытым материалам американского суда».

Ну, а последним актом данного сценария стал шаг адвоката Коллинза, который ведет собственное расследование против Facebook в Великобритании. Коллинз, по представлению местного суда, получил документы, реквизированные у Крамера, после чего передал их в комитет по делам информации, культуры, СМИ и спорта Палаты Общин, который, в свою очередь, опубликовал их как представляющие общественный интерес.

Интересно, что Facebook также опубликовал полученную им переписку Крамера и Коллинза, из которой видно, что английский адвокат знал о визите владельца Six4Three в Великобританию за два месяца до его поездки. И более того, сам Крамер упоминал о том, что в его распоряжении есть некие документы, раскрывающие политику Facebook в части разглашения персональных данных пользователей.

Так круг замкнулся: тайное стало явным, и грязная кухня Facebook оказалась достоянием общественности, несмотря на противодействие Цукерберга и его менеджеров.

«Это хорошо для мира, но плохо для нас»

Официальный ответ Facebook на публикацию переписки своих топ-менеджеров не замедлил себя ждать. Показательно, что ответ был сведен к утверждению о том, что все изложенные факты в опубликованных документах правдивы, однако уже в 2014—2015 годах Facebook радикально изменил программный интерфейс приложений социальной сети (так называемый API, application programming interface), и это якобы привело к тому, что данные пользователей теперь не могут столь легко попасть к третьим лицам.

Тем не менее, опубликованная переписка показывает гораздо более опасную тенденцию — пренебрежительное и даже утилитарное отношение Цукерберга и его топ-менеджеров к своим пользователям, которых Facebook рассматривал и рассматривает исключительно как источник доходов.

Так, в одном из своих писем конца 2012 года Цукерберг подчеркнул, что политика его социальной сети должна быть направлена на то, чтобы сторонние разработчики всеми силами были организованы на создание специализированных приложений, «намертво» подключенных к Facebook.

«Это может быть хорошо для мира, но это плохо для нас, если люди не обращаются по любому поводу к Facebook, если этот контент не увеличивает ценность нашей сети. Поэтому, в конечном счете, я думаю, что цель нашей платформы, даже в случае обычного чтения пользователем, — это увеличение общего обращения к страницам Facebook».

В рамках этой политики Facebook даже после изменения API в 2014—2015 годах продолжил формирование так называемых «белых списков» сторонних приложений, которым по-прежнему предоставлялся полный и неограниченный доступ к личным данным пользователей. Цель была проста — обеспечить наилучшую интеграцию таких приложений с сетью Facebook.

При этом, конечно, попадание в такой «белый список» было не безвозмездным: для каждого приложения из этого списка разрабатывался отдельный «ценник за голову» пользователя Facebook.

Об этом подходе Цукерберг достаточно красноречиво написал в одном из своих писем конца 2012 года.

«Поэтому вместо того, чтобы каждый пользователь платил нам напрямую за использование наших сервисов или оплачивал нам рекламу, я предлагаю модель с бесплатной регистрацией. Однако плата за продвижение контента в Facebook должна стоить дорого. Возможно, порядка 10 центов на каждого пользователя за год», — писал создатель Facebook.

Подчиненные Цукерберга в своих письмах выражали данную мысль даже в более явной форме. Так, один из топ-менеджеров компании наглядно сформулировал цели социальной сети в части новой рекламной платформы.

«[При использовании Facebook] вы общаетесь в одном приложении со всеми приложениями. Такой доступ должен стоить не менее 250 тыс. долларов в год, чтобы поддерживать доступ к персональным данным пользователей», — заявлял топ-менеджер.

Краткое содержание отчета

Внутренняя переписка Facebook, которая стала достоянием общественности, обширна и весьма подробна. Многие вещи в ней можно понять исключительно в рамках контекста, досконально зная предмет обсуждения в тех или иных письмах. Тем не менее, целый ряд нынешних скандальных подробностей о предоставлении Facebook неограниченного доступа к данным пользователей получил прямое подтверждение в старой переписке 2012—13 годов, когда Цукерберг и его компания открыто обсуждали свои будущие планы.

Так, в переписке содержатся упоминания о VPN-сервисе Onavo, который впоследствии был со скандалом удален компанией Apple из своего App Store. Как оказалось, он преднамеренно использовался разработчиком для получения большего количества конфиденциальной информации о подключенных к нему пользователях.

Кроме того, в письмах менеджеров Facebook обсуждаются возможности смартфонов системы Android, которые впоследствии, в 2015 году, были реализованы в рамках партнерского соглашения Android и Facebook. В переписке упоминается, что у Android имеется возможность предоставления в распоряжение Facebook записей номеров звонивших и самих телефонных звонков, а также содержимого SMS-сообщений.

Один из топ-менеджеров Facebook предостерегал в переписке, что скриншот страшного экрана разрешений на доступы Android уже становится мемом, распространяется по Сети, получает внимание прессы, а предприимчивые журналисты пишут о том, что «Facebook использует новое обновление для Android, чтобы заглядывать в вашу личную жизнь все более ужасающими способами — читать ваши журналы вызовов и отслеживать вас с помощью позиционирования вашего телефона». Несмотря на это, сотрудничество Facebook и Android не только успешно началось тремя годами позднее, но и пошло именно по такому сценарию тотальной слежки за пользователями.

Как выяснилось в рамках предыдущего скандала с Facebook, произошедшем в начале этого года, социальная сеть успешно собирала журналы вызовов, записи звонков, координат GPS и расшифровки SMS-сообщений на протяжении всего периода своего сотрудничества с Android. После начала публичного скандала Facebook лишь объявил, что удалит записи старше одного года, фактически продолжив практику слежки за пользователями с помощью их телефонов.

Кроме того, из переписки явно видно, каким образом Facebook убирал из ленты пользователей данные о неугодных ему приложениях (например, сервисе Vine компании Twitter), занимался черным пиаром в отношении конкурентов и производил манипуляциями в части предоставления доступа сторонним приложениям к своей платформе. Впрочем, на фоне того, как Facebook строил свою политику «стрижки овец» в отношении собственных пользователей, такое «взаимодействие» с конкурентами ничуть не удивляет.

Нынешние оправдания Facebook концентрируются на том, что все это якобы уже «быльем поросло» и с тех пор, мол, в политике социальной сети произошли радикальные изменения. Однако совершенно ясно, что такой подход к «торговле головами юзеров» из философии Facebook никуда не делся. До сих пор во всех финансовых отчетах компания всячески педалирует цифры общего охвата аудитории, которая и рассматривается как основной товар Facebook. Причем товар, в отличие от классических черных рабов XIX века, — персонализированный, снабженный любезно собранными Facebook личными данными, списком предпочтений и друзей.

И оцененный по 10 центов за голову.