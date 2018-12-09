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Известный актер из сериала «Возвращение Мухтара» скончался на Украине

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Известный актер из сериала «Возвращение Мухтара» скончался на Украине

Киев, 9 декабря. Актер Киевского академического театра юного зрителя Тарас Мельничук умер на 28-м году жизни. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба министерства культуры Украины.

По данным ведомства, артист в течение трех лет боролся с острым миелоидным лейкозом. 

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, в настоящее время информация по похоронам артиста уточняется. 

Напомним, 27-летний Мельничук учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. По окончании вуза артист активно работал в театре и участвовал в киносъемках.

Российскому зрителю он известен по роли в сериале «Возвращение Мухтара».

Автор: Алексей Громов
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