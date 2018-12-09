Сирия новости 9 декабря 16.30: курды нападают на мирных жителей Дейр-эз-Зора, радикалы продолжают дестабилизировать ситуацию в Алеппо

Сирия, 9 декабря. Курды нападают на мирных жителей северных районов Дейр-эз-Зора, радикальные группировки продолжают дестабилизировать ситуацию в Алеппо, в Ираке задержано шесть террористов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хаме.

«Исламское государство»1: потеряло более 10 боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Курды: нападают на мирных жителей северных районов Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Члены незаконных вооруженных формирований не прекращают дестабилизировать ситуацию в провинции Алеппо. В информационном бюллетене министерства обороны РФ сообщается, что российские наблюдатели зафиксировали пять случаев нарушения действующего в регионе режима прекращения огня.

Одновременно с этим в административном центре провинции продолжаются работы по восстановлению зданий и инфраструктуры. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@RealNewsAleppo).

Провинция Дейр-эз-Зор

Радикалы Демократических сил Сирии (SDF) нападают на мирных жителей населенных пунктов, расположенных около месторождения Коноко, передает информационное агентство Baladi News.

В Хаджине продолжаются бои между террористами «Исламского государства» и курдскими военизированными отрядами, пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). Ранее сообщалось, что радикалы ИГ вернули себе ряд позиций на территории населенного пункта. Кроме того, террористы заявляли о потерях в рядах «демократических сил». Одновременно с этим представители SDF сообщают, что курдские боевики ликвидировали в Хаджине более 10 джихадистов.

Провинция Хама

В северной части не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР атакуют позиции боевиков в окрестностях населенного пункта Мурек.

Также столкновения между незаконными вооруженными формированиями и армией Башара Асада отмечаются недалеко от поселения Мааркаба. Об этом пишет местный Twitter-канал (@MasarPressNet).

Ирак

Силы безопасности Ирака продолжают прочесывать провинцию Найнава в рамках операции по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информационное агентство SANA пишет, что на территории региона была раскрыта банда «Исламского государства», пять ее членов арестованы. Террористы скрывались недалеко от границы с Сирией.

Еще один член ИГ взят под арест в Мосуле, передает Iraqi News. По сведениям информационного агентства, захваченный радикал занимался вербовкой в ИГИЛ новых боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)