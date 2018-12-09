Российские эксперты прибыли в Египет для проверки аэропортов

Каир, 9 декабря. Российские эксперты по авиационной безопасности прибыли в воскресенье в Египет для проверки воздушных гаваней курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Как отметил источник ТАСС, в египетскую столицу прибыли порядка 20 человек, половина из которых отправилась в Хургаду, вторая часть — в Шарм-эш-Шейх.

По слова собеседника, эксперты должны оценить степень готовности аэропортов к обеспечению надлежащего уровня безопасности пассажиров. Отмечается, что пребывание экспертов в Египте продлится около семи дней.

Напомним, авиационное сообщение между Египтом и Россией было прекращено в ноябре 2015 года после авиакатастрофы над Синаем. Пассажирский лайнер перевозчика «Когалымавиа», следовавший рейсом Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа — все погибли. ФСБ России квалифицировала случившееся как террористический акт.

В настоящее время перевозки осуществляются между Москвой и Каиром регулярными рейсами.