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«Она всегда жила с кристально чистой совестью»: Медведев выразил соболезнования семье Алексеевой

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«Она всегда жила с кристально чистой совестью»: Медведев выразил соболезнования семье Алексеевой

Москва, 9 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой.

Российский премьер отметил, что Алексеева всю свою жизнь посвятила защите прав и свобод человека. По его мнению, она была одной из наиболее активных общественных деятелей.

«Ей пришлось пройти через множество испытаний, однако она всегда жила с гордо поднятой головой и кристально чистой совестью», — написал Медведев на странице в Facebook.

«Она всегда жила с кристально чистой совестью»: Медведев выразил соболезнования семье Алексеевой

Глава правительства добавил, что Алексеева ассоциировалась не только с правозащитной деятельностью, но и «стала олицетворением свободы и демократических перемен» в стране. По его мнению, правозащитница до конца боролась за свои принципы, когда другие сдавались, и добивалась высоких результатов.

Медведев отметил, что правозащитницу отличали мужество, самоотверженность и неизменная твердость в отстаивании своей позиции.

«Она всегда жила с кристально чистой совестью»: Медведев выразил соболезнования семье Алексеевой

Напомним, знаменитой правозащитницы Людмилы Алексеевой не стало в субботу, 8 декабря. Она умерла на 92-м году жизни.

Автор: Данила Копп
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