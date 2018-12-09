Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Гройсман рассказал, что бывает, когда «за дело берутся женщины»

56
0 Оставить комментарий

Гройсман рассказал, что бывает, когда «за дело берутся женщины»

Киев, 9 декабря. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал немедленно искоренить неравенство в оплате труда мужчин и женщин в стране. Такая ситуация с зарплатами, по его мнению, «это дикость, и этого не может быть в обществе».

Премьер напомнил, что пятая часть украинского правительства - женщины, и признался, что рад этому обстоятельству.

«И я знаю, что там, где за дело берутся женщины, имеет место точность, ответственность и высокое качество. Не замечать и не признавать это было бы несправедливо», — заявил он в эфире телеканала 112.

Как уточняют местные СМИ, в среднем зарплата украинок составляет 80% от среднемесячной зарплаты мужчин.

Это обстоятельство однако не помешало послу США на Украине Мари Йованович похвалить Киев за успехи в борьбе с гендерным неравенством. По словам дипломата, и США, и Украина «прошли большой путь» к этому., и ее это «вдохновляет».

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.