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Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за противоречий по миграции

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Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за противоречий по миграции

Брюссель, 9 декабря. Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий и противоречий по вопросам миграции в результате острого политического кризиса. Об этом рассказал вице-премьер и глава министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

По его словам, причиной разногласий внутри коалиции стал Миграционный пакт ООН. Премьер Бельгии Шарль Мишель направился на аудиенцию к королю.

«Он объявит о переформировании правительства без «Нового фламандского альянса», — сообщил Рейндерс, пишет ТАСС.

Ведущей партией Бельгии является «Новый фламандский альянс». Фракция блокировала подписание Миграционного пакта ООН на протяжении нескольких недель. Отмечается, что правительство Бельгии в ближайшее время проведет заседание без министров от партии «Нового фламандского альянса». В связи с распадом коалиции из бельгийского правительства уйдут три министра: министр внутренних дел королевства Ян Ямбон, глава Минобороны Зандер Лунс и глава министерства финансов Йохан Ван Овертвельдт. Кроме того, кабмин покинут два госсекретаря — по миграции и социальной политике.

Автор: Регина Пак
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