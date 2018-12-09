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Пашинян проголосовал на парламентских выборах в Армении

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Пашинян проголосовал на парламентских выборах в Армении

Ереван, 9 декабря. Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян проголосовал в воскресенье на внеочередных парламентских выборах.

По имеющимся данным, Пашинян проголосовал на избирательном участке, который расположен в детском саду №133 в армянской столице​​​. На указанном участке собралось большое количество наблюдателей и представителей СМИ.

Как отмечает РИА Новости, для других граждан участок не закрывали, они могли без препятствий пройти и проголосовать.

В воскресенье в Армении впервые в истории государства проходят досрочные парламентские выборы, в которых участвуют два блока и девять партий. Порога явки нет, но для того, чтобы пройти в парламент, партия обязана набрать свыше 5% голосов, а блок — более 7%. Согласного законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические партии.

Автор: Андрей Крылов
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