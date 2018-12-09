Пашинян проголосовал на парламентских выборах в Армении
Ереван, 9 декабря. Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян проголосовал в воскресенье на внеочередных парламентских выборах.
По имеющимся данным, Пашинян проголосовал на избирательном участке, который расположен в детском саду №133 в армянской столице. На указанном участке собралось большое количество наблюдателей и представителей СМИ.
Как отмечает РИА Новости, для других граждан участок не закрывали, они могли без препятствий пройти и проголосовать.
В воскресенье в Армении впервые в истории государства проходят досрочные парламентские выборы, в которых участвуют два блока и девять партий. Порога явки нет, но для того, чтобы пройти в парламент, партия обязана набрать свыше 5% голосов, а блок — более 7%. Согласного законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические партии.