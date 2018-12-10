Сирия: корреспондент ФАН побывал на семинаре, посвященном насилию против женщин

Дамаск, 10 декабря. Ассоциация планирования семьи совместно с Федерацией трудящихся провинции Хасака организовала психологический семинар для сирийских семей в рамках 16-ти дневной программы по борьбе с насилием в отношении женщин.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте событий.

В ходе мероприятия обсуждались наиболее важные задачи Ассоциации планирования семьи Сирии. В первую очередь, участникам семинара объяснили, на основе чего строится здоровая и счастливая семья.

В нашем распоряжении появилось видео с одой из лекций:

Семинар, посвященный борьбе с насилием в отношении женщин, закончился выступлением сирийских женщин, которым удалось преуспеть не только в построении семьи, но и в карьерном росте. Они рассказывали о своих мотивациях и делились положительным опытом с другими гостями мероприятия.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей взял интервью у председателя женского комитета в Сирии Марва Аль-Итуни, которая рассказала о процессе восстановления женщин, пострадавших в период войны в республике.

По словам Аль-Итуни, сирийские женщины не переставали бросать вызов обычаям и стереотипам, которые распространены на их родине даже во время военных действий. Они также постоянно борются со сложными обстоятельствами, условиями, которые появившимся после распространения кризиса в Сирии Настойчивость и упорство сирийских женщин помогут будущему поколению проложить свою дорогу в будущее, заявила общественный деятель.

В период кризиса многим женщинам Сирии пришлось оставить домашние дела, чтобы пойти работать. Однако выбор перед ними стоял небольшой. Многим пришлось продать буквально всю домашнюю утварь, чтобы прокормить семью и остаться на плаву. Большинство сирийских женщин старше 20 лет были вынуждены работать из-за сложных условий жизни, высоких цен и отсутствия кормильца в семье.