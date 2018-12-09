В Армении проходят досрочные парламентские выборы | 9 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Армении впервые в истории страны проходят досрочные парламентские выборы
Сегодня в Армении впервые в истории страны проходят досрочные парламентские выборы. В них принимают участие 2 блока и 9 партий. Порога явки нет, но, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок – более 7%. При этом, согласного законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы. Всего в избирательные списки включены свыше 2,57 млн человек.
НБУ после введения военного положения потратил 125 млн долларов
В течение трех дней после введения военного положения Национальный банк Украины потратил 125 млн долларов на поддержу гривны. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий. Он связал это определенным ажиотажем, возникшим в первые дни после объявления военного положения. При этом он заверил, что ажиотаж спал уже к концу недели. Тогда для пополнения резервов банк выкупил с рынка избыток валюты в объеме 40 млн долларов.
В США перенесли запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy
В США перенесли запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов. Об этом сообщается в микроблоге компании ULA в Twitter. Старт отменили из-за неполадок, зафиксированных во время обратного отсчета. Добавим, запуск аппарата откладывали уже несколько раз. О дате нового старта пока неизвестно.
Сотни сирийских беженцев вернулись из Ливана на родину
Сотни сирийских беженцев вернулись из Ливана на родину через контрольно-пропускной пункт «Аз-Замрани» в рамках совместных усилий правительств двух стран, передает специальный корреспондент ФАН в республике. Большая часть сирийцев пересекла границу на собственных транспортных средствах. Люди, заявили, что они счастливы снова увидеть знакомые земли. Отметим, что ливанские власти официально поддержали инициативу России по возвращению граждан Сирии на родину и оказывают все возможное содействие.