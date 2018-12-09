В Армении проходят досрочные парламентские выборы | 9 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Армении впервые в истории страны проходят досрочные парламентские выборы Сегодня в Армении впервые в истории страны проходят досрочные парламентские выборы. В них принимают участие 2 блока и 9 партий. Порога явки нет, но, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок – более 7%. При этом, согласного законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы. Всего в избирательные списки включены свыше 2,57 млн человек.

НБУ после введения военного положения потратил 125 млн долларов В течение трех дней после введения военного положения Национальный банк Украины потратил 125 млн долларов на поддержу гривны. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий. Он связал это определенным ажиотажем, возникшим в первые дни после объявления военного положения. При этом он заверил, что ажиотаж спал уже к концу недели. Тогда для пополнения резервов банк выкупил с рынка избыток валюты в объеме 40 млн долларов.

В США перенесли запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy В США перенесли запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов. Об этом сообщается в микроблоге компании ULA в Twitter. Старт отменили из-за неполадок, зафиксированных во время обратного отсчета. Добавим, запуск аппарата откладывали уже несколько раз. О дате нового старта пока неизвестно.