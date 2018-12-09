«Приехали помогать делать правильный Майдан»: украинцы рассказали о своем участии в беспорядках в Париже

Париж, 9 декабря. Акции протеста «желтых жилетов» в Париже в самом разгаре. Корреспондент Федерального агентства новостей узнал у украинских активистов, что они «забыли» на протестных акциях во французской столице.

Акции протеста в Париже проходят с середины ноября. Французы выступают против повышения цен на автомобильное топливо и либеральных реформ. Граждане требуют отставки французского лидера Эммануэля Макрона.

Некоторые западные политики традиционно обвинили в беспорядках во Франции Россию. При этом в рядах протестующих числятся украинцы, передает находящийся на месте событий корреспондент Федерального агентства новостей.

«Приехали помогать делать французским братьям правильный Майдан», — заявили украинцы.

Ранее стало известно, что, по последним данным, общее число задержанных в Париже превысило более 1,5 тысячи человек. По информации МВД Франции, это рекордная для французской столицы цифра.

Французский медиадеятель Бернар-Анри Леви, поддерживающий Майдан на Украине, резко осудил протесты во Франции, пишет колумнист Владимир Корнилов. По его словам, Леви поддержал сотрудников правоохранительных органов Франции, когда те применили против протестующих слезоточивый газ. Кроме того, он опубликовал в социальных сетях пост, в котором поддержал французского президента в отношении массовых беспорядков, которые устроили «желтые жилеты».