Кроссоверы Jeep Compass подорожали в России

Москва, 9 декабря. Компактный полноприводный кроссовер Jeep Compass во всех комплектациях подорожал в России. Об этом говорится в результатах мониторинга цен на авторынке, проведенном специалистами «Цена Авто». Отмечается, что в среднем кроссоверы Compass подорожали на сумму от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.

Кроссовер в самой доступной комплектации Longitude в среднем обойдется покупателю в 2,1 миллиона рублей. Модель Compass в версии Limited, согласно новым расценкам, представлена в стоимости около 2,4 миллиона рублей. Все версии кроссовера оснащены бензиновым двигателем объемом 2,4 литра, мощность составляет 204 или 208 лошадиных сил. Кроссовер работает на автоматической коробке передач.

Ранее сообщалось, что в сентябре цены на Jeep Compass выросли на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В 2018 году дилеры Jeep в России реализовали около 1,5 тысячи автомобилей. Показатель на 31% превышает объемы продаж за аналогичный период прошлого года.