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В Калифорнии пес месяц ждал хозяев у руин их сгоревшего дома

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В Калифорнии пес месяц ждал хозяев у руин их сгоревшего дома

Вашингтон, 9 декабря. В Калифорнии щенок месяц ждал хозяев возле их сгоревшего дома. Историю «американского Хатико» рассказали сотрудники организации по спасению бездомных животных K9 Paw Print Rescue.

В сообщении на странице организации в Facebook уточняется, что собаку зовут Мэдисон. Когда на штат обрушились сильнейшие лесные пожары, хозяева не смогли забрать его и все время пока возвращение было невозможно, «они надеялись и молились», что Мэдисон жив. К счастью, пес не пострадал и ждал хозяев.

В Калифорнии пес месяц ждал хозяев у руин их сгоревшего дома

 

Целый месяц семья ждала разрешения, чтобы приехать к своему жилищу. Прибыв на место, они нашли Мэдисона, сторожившего обгорелые руины. В организации добавили, что весь этот месяц за псом присматривали волонтеры K9 Paw Print Rescue. Они кормили и поили животное.

Напомним, жуткие лесные пожары обрушились на Калифорнию в начале декабря. Жертвами разгула стихии стали 83 человека, 560 жителей штата пропали без вести, сгорело свыше 13 тыс. домов.

 

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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