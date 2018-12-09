Никакой эйфории: хоккеисты ЦСКА поделились ожиданиями от встречи с «Салаватом»

Уфа, 9 декабря. Ключевым воскресным матчем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет противостояние столичного ЦСКА и уфимского «Салавата Юлаева». Игроки московского клуба поделились ожиданиями от встречи.

На сегодняшний день красно-синие являются безоговорочными лидерами в регулярном чемпионате. Команда Игоря Никитина одержала 17 побед кряду и близка к повторению рекордной серии СКА — 20 побед.

Форвард ЦСКА Линден Вей отметил, что красно-синие ждут очень непростой игры против «Салавата».

«Готовимся очень серьезно: никакой эйфории от большого количества побед у нас нет», — подчеркнул Вей.

Форвард красно-синих Сергей Толчинский также отметил серьезный настрой ЦСКА, пишут «Известия».

Матч между «Салаватом» и ЦСКА пройдет 9 декабря в Уфе. Начало встречи — 17.30 (по московскому времени).