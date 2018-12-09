Более 1,7 тысячи человек задержали во время протестов в Париже

Париж, 9 декабря. Число задержанных во время протестов движения «желтых жилетов» в Париже увеличилось до 1723 человек. Об этом сообщил руководитель французской полиции Кристоф Кастанер.

Как передает телеканала BFMTV, по данным МВД Франции, под стражу заключены около 1220 участников протестных акций. Ранее сообщалось, что, в результате массовых беспорядков, вызванных протестами, пострадали 55 парижан. Было известно о 737 задержанных в ходе акций «желтых жилетов».

Напомним, граждане Франции выступают против повышения цен на бензин. Акции протеста начались 17 ноября. Выступления протестующих сопровождаются столкновениями с полицией, погромами в магазинах и банках, а также поджогами машин. Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что массовые беспорядки в Париже никак не связаны с мирной акцией протеста, а потому правоохранительные органы страны примут необходимые меры. Макрон заявлял, что все виновные в погромах будут нести ответственность в соответствии с французским законодательством.