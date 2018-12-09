Попытка срыва выступления ансамбля Александрова в Польше попала на видео
Варшава, 9 декабря. Двое неизвестных попытались помешать выступлению ансамбля песни и пляски имени Александрова в польском городе Быдгощ. Видео инцидента появилось в Сети.
На видеозаписи видно, как двое мужчин выбежали на сцену с плакатами. Активисты скандировали: «Лапы прочь от Украины». В это время зал освистывал незваных «гостей». Позже зрители зааплодировали охранникам, которые вывели активистов.
Однако активисты не успокоились и устроились со своими баннерами прямо в холле, но никто из зрителей не пошел на их «концерт», отметил «Царьград».
⚡️В Польше на концерте Ансамбля имени Александрова два упоротых пшека выскочили на сцену с тряпками «Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу» и «Лапы прочь от Украины». Были освистаны польскими зрителями, но стали героями Украины. pic.twitter.com/zNxoJPhXg7— Александр Коц (@sashakots) December 8, 2018