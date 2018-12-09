Попытка срыва выступления ансамбля Александрова в Польше попала на видео

Варшава, 9 декабря. Двое неизвестных попытались помешать выступлению ансамбля песни и пляски имени Александрова в польском городе Быдгощ. Видео инцидента появилось в Сети.

На видеозаписи видно, как двое мужчин выбежали на сцену с плакатами. Активисты скандировали: «Лапы прочь от Украины». В это время зал освистывал незваных «гостей». Позже зрители зааплодировали охранникам, которые вывели активистов.

Однако активисты не успокоились и устроились со своими баннерами прямо в холле, но никто из зрителей не пошел на их «концерт», отметил «Царьград».