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Попытка срыва выступления ансамбля Александрова в Польше попала на видео

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Попытка срыва выступления ансамбля Александрова в Польше попала на видео

Варшава, 9 декабря. Двое неизвестных попытались помешать выступлению ансамбля песни и пляски имени Александрова в польском городе Быдгощ. Видео инцидента появилось в Сети.

На видеозаписи видно, как двое мужчин выбежали на сцену с плакатами. Активисты скандировали: «Лапы прочь от Украины». В это время зал освистывал незваных «гостей». Позже зрители зааплодировали охранникам, которые вывели активистов.

Однако активисты не успокоились и устроились со своими баннерами прямо в холле, но никто из зрителей не пошел на их «концерт», отметил «Царьград». 

 

Автор: Данила Копп
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