Причина тревоги в мире и в Германии: СМИ сообщили о ракетах Ирана, способных достичь страны ЕС

Тегеран, 9 декабря. Иранские власти увеличили количество ракетных государственных тестов более чем в два раза в течение этого года, при этом некоторые ракеты могут достичь территории ряда стран-членов Европейского союза (ЕС). Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные западных спецслужб.

Согласно данным газеты, за уходящий год Тегеран провел не менее семи испытаний ракет средней дальности, некоторые из которых могут достичь территории юго-восточных государств ЕС. Помимо этого, Иран провел не менее пяти испытаний ракет малой дальности и крылатых ракет.

Издание отмечает, что такие действия иранского руководства могут противоречить резолюции Совета безопасности ООН.

«По сравнению с этими данными, число ракетных испытаний в этом году увеличилось более чем в два раза. Такой рост может стать причиной тревоги — как в мире, так и в Германии», — подчеркивают авторы материала.

На прошлой неделе дипломатическое ведомство Ирана заявило в ответ на обвинения в испытаниях баллистической ракеты, что ракетная программа страны никак не нарушает резолюций ООН.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сообщил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН. Он также указал на то, что тесты нарушают резолюцию Совета безопасности ООН 2231.