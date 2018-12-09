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Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

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Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

Москва, 9 декабря. Посольство США в Москве выразило соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте американского посольства в Twitter.

Отмечается, что работа Алексеевой в интересах «жертв несправедливости и репрессий» является примером для всего общества.

«Посольство США в Москве глубоко опечалено в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой», — говорится в сообщении.

Напомним, Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Отмечалось, что в последнее время правозащитница плохо себя чувствовала и перестала появляться на публичных мероприятиях. В 1996 году Алексеева возглавила Московскую Хельсинкскую группу. В 2002 году вошла в состав Комиссии по правам человека при президенте России. В 2004 году комиссия была преобразована в СПЧ.

Автор: Регина Пак
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