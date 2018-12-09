Чтоб Украину не забывали: эксперт объяснила заявление СБУ о «российском следе» в протестах в Париже

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в организации протестов «желтых жилетов» во Франции, соответствующее заявление украинская служба опубликовала накануне, 8 декабря, на своей официальной странице в сети Facebook. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В качестве доказательства своих слов о якобы «агентах Кремля» на протестах в Париже СБУ приводит фотографию двух мужчин в желтых жилетах в Париже. В руках они держат флаг Донецкой народной республики. Как отмечается в сообщении СБУ, на фотографии запечатлены Ксавье Моро и Сорлин Фабрис. СБУ утверждают, что Моро — участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс» и в 2013 году он получил российское гражданство. Фабрис — член аналитического центра «Катехон», в котором председательствует Константин Малофеев.

По мнению СБУ, «правые радикалы» во Франции действуют якобы под кураторством российских ФСБ и ГРУ.

«За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции», — сказано в заявлении.

«Чтоб Украину не забывали»

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева прокомментировала ФАН заявление Службы безопасности Украины.

«Не зря вся Сеть шутила, что скоро в парижских протестах найдут российский след. Однако ожидали более серьезных и значимых обвинений со стороны западных стран, а не Украины. Любые обвинения в адрес России со стороны Украины вызывают лишь улыбку. Потому что эти обвинения сделаны только ради самих обвинений, чтоб Украину не забывали. Честно говоря, оценивать подобные заявления в политическом контексте абсолютно несерьезно. Украинские власти напоминают маленького капризного ребенка, который всеми силами требует внимания, но никак не политиков, мыслящих стратегически», — пояснила Наталия Елисеева.

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что в Европе есть множество людей, которые симпатизируют жителям Донецкой и Луганской народных республик и их борьбе против киевского режима.

«По мнению СБУ, получается, что все люди, которые поддерживают ДНР и ЛНР, — «агенты Кремля». Ну это же полный абсурд! Кстати, в социальных сетях много фотографий, где протестующие ходят с шапками, на которых изображен украинский флаг. Может, там надо искать не российский след, а украинский?» — предположил Головашин.

Это не вызвало бы удивления, поскольку власти Украины не гнушаются устраивать провокации, а кроме того, фактически развязали войну против собственного народа на юго-востоке страны.

«Пусть в Киеве веселятся — недолго им осталось», — заключил политолог.

Отметим, что предположения эксперта нельзя назвать безосновательными. Так, корреспондент ФАН Владимир Тулин, освещающий протестные акции в Париже, встретил в столице Франции нескольких украинских «активистов». Мужчины были одеты в желтые жилеты, ставшие своеобразной униформой протестующих, а также шапки с изображениями украинского флага. На вопрос корреспондента, что те делают в Париже в самый разгар беспорядков, украинцы ответили: «Приехали помогать делать французским братьям правильный Майдан».