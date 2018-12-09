Санкциям вопреки: эксперты объяснили, почему Россия поднялась на второе место рейтинга Bloomberg

Москва, 9 декабря. Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся экономик по версии Bloomberg. В первую тройку также вошли страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первое место досталось Малайзии, третью строчку занял Китай. Отметим, что Россия оказалась на втором месте, поднявшись вверх сразу на пять ступеней.

Отрицательную динамику показала Турция, упавшая на последнее, 20-е место, хотя в рейтинге за прошлый год она занимала пятую позицию, опережая РФ.

Движение вверх России эксперты объяснили ускорением роста ВВП. Именно оно, по их мнению, сыграло ключевую роль. При этом специалисты подчеркнули, что ВВП России растет, несмотря на пролонгирование санкций ЕС и ужесточение ограничительных мер со стороны Белого дома.

Рейтинг Bloomberg указывает на переломный момент в привычке западных аналитиков оценивать российскую экономику только исходя и растущего санкционного давления, полагают экономисты.

Отметим, что на положительные процессы в экономике РФ обратили внимание и во Всемирном банке. Так, эксперты регулятора указали на улучшение делового климата в стране В рейтинге Doing Business за 2018 года Россия поднялась с 35 на 31 строчку. При том, что в 2012 году она занимала лишь 120 позицию

Напомним, о том, что экономика РФ уверенно растет, несмотря на тщетные попытки внешнего давления, ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что все это не мешает российскому бизнесу строить долгосрочные планы и наращивать вложения в развитие.