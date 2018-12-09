Российские актеры назвали лучшие новогодние фильмы

Москва, 9 декабря. Российские актеры и блогеры назвали свои любимые фильмы, которые пропитаны новогодней атмосферой. Лидером оказалась советская картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, признался, что его любимый фильм — «Со мной вот что происходит» Виктора Шамирова. По мнению критика, картина пропитана «лиричностью и меланхоличной атмосферной, при этом очень новогодняя».

«Раньше любил «Ироинию Судьбы, или с легким паром!». В Новый год пересматриваю сериалы «Осторожно, модерн!» и «33 квадратных метра», фильм «Крепкий орешек». Для меня атмосфера этого фильма — новогодняя», — рассказал Баженов в беседе с агентством «НьюИнформ».

BadComedian не обошел стороной «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Джентльмены удачи».

Актер Александр Соколовский, известный по ролям в фильмах «Рубеж», «Мои дорогие» и сериале «Молодежка», назвал «Один дома» и «1+1» — главными лентами, которые следуют посмотреть в Новый год.

Звезда «Физрука» и «Закона каменных джунглей» Даниил Вахрушев назвал фильм про оставшегося одного дома Кевина Маккаллистера подходящим для новогоднего просмотра.

«Один дома» и «Один дома 2»! Придают новогоднее настроение. Каждый год их смотрю. Через неделю начну марафон, буду пересматривать», — сказал он.

Актер Павел Прилучный заявил, что среди любимых фильмов — «Елки», «Ирония судьбы, или с легким паром!» и «Один дома».

По словам актера Ивана Моховикова, у него с праздником ассоциируется картина «Ирония судьбы, или с легким паром!».

По мнению Виктора Логинова, исполнившего роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», лучшие фильмы для получения новогоднего настроения — «Чародеи» и «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Известный по сериалу «Универ» актер Станислав Ярушин отметил «Назад в будущее». По его словам, в «каникулы» он предпочитает смотреть фильм о путешествиях во времени.